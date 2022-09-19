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Генсек ООН и глава европейской дипломатии обсудили ситуацию на Украине

Егор Провоторов
В мире
Генсек ООН и глава европейской дипломатии обсудили ситуацию на Украине
Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на территории Украины.

Об этом стало известно в воскресенье, 18 сентября, из заявления официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжжарика. Согласно сообщению, которое приводит газета «Известия», стороны обсудили региональные и глобальные последствия ситуации вокруг восточноевропейского государства. Также Гутерриш и Боррель обсудили ситуацию на африканском континенте, сообщил Дюжжарик.

В минувшую среду, 14 сентября, президент России Владимир Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна с Украины и экспорт удобрений из РФ.

9 сентября Путин заявил, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.

Украина Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель ООН Антониу Гутерреш
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