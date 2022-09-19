Генсек ООН и глава европейской дипломатии обсудили ситуацию на Украине

Фото: МИД РФ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на территории Украины.

Об этом стало известно в воскресенье, 18 сентября, из заявления официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжжарика. Согласно сообщению, которое приводит газета «Известия», стороны обсудили региональные и глобальные последствия ситуации вокруг восточноевропейского государства. Также Гутерриш и Боррель обсудили ситуацию на африканском континенте, сообщил Дюжжарик.

В минувшую среду, 14 сентября, президент России Владимир Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна с Украины и экспорт удобрений из РФ.

9 сентября Путин заявил, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.