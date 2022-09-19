Госзакупки изделий для путей трамваев и метро стандартизировали в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице стандартизировали документацию госзакупок на поставку изделий для укладки и эксплуатации путей городской трамвайной сети и метрополитена. Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева в понедельник, 19 сентября.

— Комплект документации внесен в Единую автоматизированную информационную систему торгов Москвы. Теперь все госзакупки деталей для эксплуатации и ремонта городских путей трамвайной сети и метрополитена будут проходить по единым стандартам с использованием типовой документации, — сказала представитель мэрии.

Уточняется, что раньше типовая документация была утверждена для ограниченного перечня работ. Например, капитального ремонта, поставок рельсов, стрелочной продукции и так далее.

Багреева отметила, что сегодня в Москве типовая документация используется для 78 процентов закупок. Для предпринимателей было подготовлено более 400 комплектов шаблонов, что позволяет осуществлять покупку наиболее востребованных предметов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что власти почти полностью обновили парк вагонов. Так, в настоящее время 95 процентов трамваев — это подвижной состав, отвечающий всем современным требованиям по удобству для пассажиров.

До этого депутат Мосгордумы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов заявил, что развитие транспортного каркаса города ведется с учетом актуальных экологических требований.

Парламентарий добавил, что в столице ведется работа по обновлению вагонного парка, укладке новых рельс и шпал, а также усовершенствованию стыковочных швов, чтобы сделать проезд по ним тише. Орлов отметил, что благодаря этим мерам уровень шума от трамваев снизился на 20 процентов.