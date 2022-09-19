Андрей Бочкарев: Внутреннюю отделку западного вестибюля завершили на станции «Каширская» БКЛ метро

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

Специалисты завершили архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны западного вестибюля станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 19 сентября.

— Пол и стены западного вестибюля станции «Каширская» полностью отделаны гранитом и мрамором. Начаты работы по облицовке фасада вестибюля материалами из натурального камня. Предстоит смонтировать оборудование кассового зала, в частности турникеты и современную навигацию Московского метрополитена, в том числе высококонтрастные указатели, контрастные полосы и фактурные покрытия пола для слабовидящих пассажиров, — рассказал он.

Так, уже установлены буквы, из которых складывается название станции, а монтаж исторических панно выполнен на три четверти.

По словам заммэра, для станции планируется построить два подземных вестибюля, расположенных по обе стороны Каширского шоссе. Восточный вестибюль является действующим, так как кросс-платформенная станция продолжает работать в составе Замоскворецкой линии. Для удобства пассажиров часть работ по реконструкции «Каширской» проводится в ночные окна, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно завершились работы по укладке рельсов на перегоне между станциями «Варшавская» и «Каширская» БКЛ метро. Уточняется, что два тоннеля между станциями были проложены еще в 1960-е годы, сейчас специалисты приступили к обновлению верхнего строения пути и реконструкции двух станций.