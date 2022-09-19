Президент Ирана объяснил, что делает американские санкции неэффективными

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Соединенные Штаты Америки сближают страны и укрепляют их единство, вводя против них экономические санкции. Об этом сообщил президент Ирана Ибрахим Раиси в понедельник, 19 сентября.

По его словам, политика Вашингтона обречена на провал, так как единство подсанкционных государств делает рестрикции неэффективными.

— Несколько стран находятся под санкциями (США — прим. «ВМ»). Действуя так, они (Штаты — прим. «ВМ») заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными, — сказал Раисы в интервью телеканалу CBS.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Америке после введения очередного пакета санкций в отношении РФ напоминают ковбоя с плохим зрением, который «скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей». Дипломат в этом ключе указал на «сумбурность» очередного санкционного пакета Штатов, а также на то, что Америка, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.

Минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список более 40 физических и около 30 юридических лиц из РФ. Американское Министерство торговли также расширило экспортные ограничения в отношении Москвы и Минска.