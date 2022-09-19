«Победы с Зеленским не будет»: Володин объяснил «новую риторику» Запада по ситуации на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Евросоюз и Соединенные Штаты осознали, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет одержать победу в конфликте в Донбассе, поэтому передали вопрос переговоров о мирном урегулировании под полный контроль Киева. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 19 сентября.

Он напомнил, что «новая риторика» Брюсселя и Вашингтона заключается в том, что именно Зеленский решает, когда и на каких условиях заключить мирный договор с Россией. Ранее, отметил спикер ГД, на Западе считали, что конфликт можно решить только военным путем.

По словам Володина, ЕС и США поняли, что Киев не сможет одержать победу в Донбассе: контрнаступление ВСУ провалилось, а европейцы и американцы уже «не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов».

— (США и Евросоюз — прим. «ВМ») поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят, — заключил спикер в своем Telegram-канале.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ сделает все возможное, чтобы специальная операция на Украине завершилась как можно скорее. Однако Киев, добавил президент, отказывается вести переговоры, что мешает улаживанию ситуации.