Москвичей предупредили о ежедневных кратковременных дождях на этой неделе

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Ежедневные кратковременные дожди, облачная погода и температура в районе 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе на этой неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 19 сентября.

— Будет облачная (погода — прим «ВМ»), практически ежедневные кратковременные дожди, в какие-то дни не очень сильные. Температура ниже 15 градусов, в пределах 13-14. <...> К концу недели попрохладнее, в пределах 11-13 градусов в дневные часы. По ночам плюс 6-8 градусов — минимальная температура, — отметил синоптик.

По его словам, на этой неделе будет относительно ветрено, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что более 30 миллиметров осадков может выпасть в Москве с полуночи до полудня 19 сентября. Уточняется, что для сентября месячной нормой осадков является показатель 65 миллиметров. Так, в Москве ожидаются ливневые дожди, которые принесут более половины нормы осадков.

До этого сообщалось, что в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с ночи на 19 сентября из-за дождя и ветра.