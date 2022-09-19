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Церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II завершилась в Лондоне

Лейла Алиева
В мире
Церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II завершилась в Лондоне
Фото: flickr/number10gov

Церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II завершилась в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.

Публичная церемония прощания проходила круглые сутки в течение четырех дней в Вестминстерском дворце. На возвышении в Вестминстер-холле располагался закрытый гроб, покрытый королевским штандартом. Многие, кто пришел попрощаться с британской королевой, стояли в очереди у входа более 10 часов.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в 11:00 по местному времени (13:00 по московскому времени — прим. «ВМ») в Вестминстерском аббатстве, пишет РИА Новости.

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет.

По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.

После смерти Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься — в материале «Вечерней Москвы».

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