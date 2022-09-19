Церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II завершилась в Лондоне

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Церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II завершилась в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.

Публичная церемония прощания проходила круглые сутки в течение четырех дней в Вестминстерском дворце. На возвышении в Вестминстер-холле располагался закрытый гроб, покрытый королевским штандартом. Многие, кто пришел попрощаться с британской королевой, стояли в очереди у входа более 10 часов.

Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в 11:00 по местному времени (13:00 по московскому времени — прим. «ВМ») в Вестминстерском аббатстве, пишет РИА Новости.

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет.

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