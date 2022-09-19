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МИД Китая раскритиковал слова Байдена о помощи Тайваню в случае атаки на остров

Георгий Соланович
В мире
МИД Китая раскритиковал слова Байдена о помощи Тайваню в случае атаки на остров
Фото: depositphotos

Правительство Китая раскритиковало заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по Тайваню, Пекин уже сделал Вашингтону строгое представление. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник, 19 сентября.

— Заявления американской стороны грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова, — передает слова дипломата РИА Новости.

19 сентября журналист телерадиосети CBS задал Байдену вопрос о том, будут ли ВС США защищать Тайвань в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Американский лидер ответил утвердительно. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил возможность ввода Вооруженных сил США на территорию острова. По его мнению, подобная вероятность достаточно высока, поскольку между Тайванем и США есть договор от 1955 года, который предусматривает такую поддержку.

Помимо этого, 3 сентября Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставке властям островного государства 60 противокорабельных ракет и «сопутствующего снаряжения» общей стоимостью порядка 355 миллионов долларов, а также сотни ракет класса «воздух — воздух» на сумму около 85,6 миллиона долларов.

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