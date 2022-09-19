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Правительство Свердловской области ушло в отставку

Георгий Соланович
Общество
Правительство Свердловской области ушло в отставку
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики в понедельник, 19 сентября.

Решение об отставке свердловского кабмина принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Он официально вступил в должность 19 сентября. Церемония состоялась в Екатеринбурге.

По данным URA.RU, после церемонии инаугурации в театре эстрады Куйвашев собрал членов правительства за закрытыми дверями, где и объявил им о своем решении.

— Правительство Свердловской области 19 сентября сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. По решению Евгения Куйвашева члены кабинета министров продолжат работу, — говорится в сообщении регионального департамента информационной политики.

Так, члены местного кабмина будут работать в статусе и. о. до «формирования нового состава правительства».

Отмечается, что отставка правительства после выборов главы региона — обязательная по закону процедура. Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области. Всероссийские выборы проходили с 9 по 11 сентября. Кандидат от «Единой России» набрал 65,78 процента голосов.

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