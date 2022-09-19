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Московскую канатную дорогу временно закрыли из-за учений служб спасения

Евгений Жуков
Город
Московскую канатную дорогу временно закрыли из-за учений служб спасения
Фото: МЧС

В связи с плановыми учениями служб спасения Московская канатная дорога будет закрыта до 16:00. Об этом заявила пресс-служба канатной дороги в понедельник, 19 сентября.

— 19 сентября на Московской канатной дороге пройдет учение по отработке действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что учения будут проходить до 15:00, а с 16:00 объект возобновит свою работу в штатном режиме.

До этого сообщалось, что Останкинская телебашня открылась для посетителей после длительного перерыва.

Для жителей столицы будет доступна обновленная территория, смотровая площадка в 337 метров с секциями прозрачного пола, открытые балконы на отметках 85 и 340 метров. Кроме того, гости смогут увидеть выставку интерактивного мультимедийного комплекса и посетить сувенирный магазин.

В сообщении добавили, что в темное время суток каждые 20 минут посетители смогут насладиться светомузыкальным шоу в

В феврале стало известно, что Останкинская телебашня приостановила свою работу для посетителей на неопределенный срок.

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