В Кремле отреагировали на идею Кадырова о «самомобилизации» в регионах

Фото: Администрация президента РФ

Предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах России должны комментировать военные эксперты в Министерстве обороны страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 сентября.

— Здесь это (предложение Кадырова — прим. «ВМ») нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны, — передает слова Пескова РИА Новости.

15 сентября Кадыров заявил, что главы регионов должны объявить самомобилизацию и призвать минимум тысячу добровольцев. По словам главы Чечни, регионы должны показать готовность поддержать Россию не словесно, а реальными действиями.

Идею Кадырова уже поддержал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, отправлено более 800 добровольцев из региона.

Кроме того, инициативу главы ЧР поддержал и глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что руководящие органы полуострова подготовили свыше 1200 добровольцев, а также продолжают формировать еще два батальона.