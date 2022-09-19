Костюм Деда Мороза и гитара со связкой прищепок: что забывали пассажиры Домодедова летом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Пассажиры московского аэропорта Домодедово забыли более 11,5 тысячи предметов за летний период 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта в понедельник, 19 сентября.

Сообщается, что чаще всего гости Домодедова теряли солнцезащитные очки — всего было найдено около 500 штук. Также за лето 2022 года в комнаты невостребованного багажа (КНБ) попали более ста головных уборов.

Самыми интересными находками в сезон летних отпусков стали костюм Деда Мороза и искусственная елка, гитара со связкой прищепок, японский календарь, венгерский набор графин-штоф со стопками, рюкзак «Бэтмен» и плюшевый мишка.

Представители Домодедова добавили, что больше всего вещей забыли в августе — около четырех тысяч предметов попали в КНБ.

— Для того чтобы вернуть потерянные личные вещи, необходимо обратиться в комнаты невостребованного багажа, — заключили в пресс-службе компании.

До этого сообщалось, что с начала 2022 года жители и гости Московской области забыли в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций «Мострансавто» свыше двух тысяч вещей.

14 сентября сообщалось, что больше 40 плюшевых утят забыли на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии.