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Мэр Донецка сообщил о гибели 13 человек в результате обстрела города

Евгений Жуков

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Мэр Донецка сообщил о гибели 13 человек в результате обстрела города
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о 13 погибших мирных жителях из-за обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября.

— По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется, — сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.

16 сентября стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. Уточняется, что в результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.

Замглавы администрации Екатерина Губарева рассказала, что инцидент произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов.

Кроме того, представительство Донецкой народной республики 17 сентября сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. Уточняется, что всего было выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган».

15 сентября съемочная группа телеканала ТВЦ пострадала в результате взрыва во время рабочего выезда в Запорожской области Украины.

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