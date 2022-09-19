Детей пригласили принять участие в конкурсе рисунков «Разноцветные капли»

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Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке Министерства природы Российской Федерации подготовило общероссийский конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли» — 2022. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Конкурс посвящен вопросам бережного отношения к водным ресурсам. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на официальном сайте до 30 сентября.

Также в столице начался прием заявок IT-специалистов на участие в ежегодном конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году организаторы изменили количество призовых мест с одного до трех в рамках каждой задачи, а также в два раза увеличили общий премиальный фонд — до 20 миллионов рублей.

Кроме того, в Москве начался прием заявок от компаний и индивидуальных предпринимателей на участие в еще шести международных отраслевых выставках этого года.

Так, пищевые предприятия покажут свою продукцию на FoodExpo во Вьетнаме в ноябре, а в Индии пройдет профильная выставка Film Bazaar для кинематографических и анимационных студий.