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Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области

Евгений Белоусов

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Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области
Фото: depositphotos

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Украины Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей после прохождения лечения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ВГА в понедельник, 19 сентября.

— С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своем рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области, — передает сообщение РИА Новости.

В начале августа Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медицинское обследование. На этом настоял глава областного Минздрава, который обеспокоился внешним видом Сальдо.

Министр привел его к докторам, настоявшим на немедленной госпитализации. Обязанности Сальдо временно исполнял председатель регионального правительства Сергей Елисеев.

Также сообщалось, что чиновник некоторое время находился в медикаментозной коме. Однако позднее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов опроверг эту информацию.

По факту отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области проводится дополнительное расследование.

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