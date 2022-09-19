Трухановскую назначили ректором Института русского языка имени Пушкина

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Глава Департамента координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки Наталья Трухановская станет новым ректором Государственного института русского языка имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки в понедельник, 19 сентября.

— Ректором Государственного института русского языка имени Пушкина с 20 сентября назначена Трухановская Наталья Сергеевна, — говорится в сообщении.

Известно, что в 1999 году Трухановская окончила Московский государственный лингвистический университет, а после окончания обучения трудоустроилась в тот же вуз. После этого она возглавила Департамент координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки, передает Telegram-канал министерства.

7 сентября сообщалось, что набор на «цифровые кафедры» по национальному проекту «Цифровая экономика» в 2022 году открыли 112 вузов России. Всего будет запущено около 500 образовательных программ, в их числе разработка цифровых продуктов и веб-приложений, аналитика данных и другие.

Получить дополнительную квалификацию в области IT смогут более 80 тысяч студентов. Согласно прогнозам, до конца 2025 года обучение на «цифровых кафедрах» завершат более 385 тысяч студентов.