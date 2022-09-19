Путь до Шереметьева из Богородского района сократится после открытия основного участка МСД

После открытия основного участка Московского скоростного диаметра (МСД) жители Богородского района смогут доехать до аэропорта Шереметьево без светофоров за 39 минут. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 сентября.
Кроме того, ведомство перечислило и другие преимущества, которые получат 110 тысяч жителей района после полного запуска МСД. Например, до парка «Битцевский лес» они смогут доехать на 30 минут быстрее.
В целом, за год у местных жителей получится сэкономить около 150 часов — это плюс 6 свободных дней, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
2 сентября сообщалось, что запуск МСД на треть сократит время поездок для жителей района Бирюлево Восточное. Уточняется, что в это поможет разгрузить Липецкую улицу на 19 процентов, а юго-восточную часть МКАД — на 12.
До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве южного участка МСД в районе Кавказского бульвара.