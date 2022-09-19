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Минпросвещения: Школьники обязаны посещать уроки «Разговоры о важном»

Евгений Белоусов
Общество
Минпросвещения: Школьники обязаны посещать уроки «Разговоры о важном»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уроки «Разговоры о важном» являются обязательными для посещения. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

— В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что школьники обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, а также посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия.

Ученики также обязаны выполнять все заданные учителями задания. Поэтому посещение «Разговоров о важном» является обязательным, отмечается в Telegram-канале министерства.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российским школьникам будут рассказывать о специальной операции на Украине в рамках уроков «Разговоры о важном».

Министр подчеркнул, что школьникам детально объяснят все вопросы, цели и задачи спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что ведомство подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.

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