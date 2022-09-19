МИД России откроет сайт по оформлению единых электронных виз гражданам 52 стран

Фото: МИД РФ

МИД России планирует к концу года завершить модернизацию сервисов для оформления электронных виз для граждан 52 стран. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе министерства.

— Руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД идут с целью защиты от массированных DDoS-атак.

До этого в МИД также сообщили, что Россия рассматривает возможность введения ответных ограничений на въезд для украинских граждан. В настоящее время руководство страны рассматривает введение визового режима с Украиной.

Власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши приняли решение закрыть с 19 сентября въезд для россиян, в том числе и с шенгенскими визами. Гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ждет теперь жителей России, которые собирались прибыть в вышеуказанные страны.