Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий непогоды  

Фото: Вечерняя Москва

В настоящее время специалисты оперативно устраняют последствия непогоды в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 19 сентября.

Уточняется, что сотрудники городских служб распиливают и вывозят упавшие деревья, а также демонтируют конструкции, которые были повреждены ветром.

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Москвичей призвали не выходить из дома без особой необходимости. В случае пребывания на улице горожан призвали быть предельно внимательными: им не следует укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили, отмечается в Telegram-канале комплекса.

До этого сообщалось, что сильные порывы ветра сохранятся в Москве до конца дня, их скорость может достигать 25 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов.