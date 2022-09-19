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Жителей Москвы предупредили о сильном ветре 19 сентября

Георгий Соланович

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Жителей Москвы предупредили о сильном ветре 19 сентября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сильные порывы ветра сохранятся в Москве до конца дня, их скорость может достигать 25 метров в секунду. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы в понедельник, 19 сентября.

— Просим горожан воздержаться от пребывания на улице при сильном ветре, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

До этого сообщалось, что более 30 миллиметров осадков может выпасть в Москве с полуночи до полудня 19 сентября. Уточняется, что для сентября месячной нормой осадков является показатель 65 миллиметров. Так, в Москве ожидаются ливневые дожди, которые принесут более половины нормы осадков.

Кроме того, стало известно, что в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с ночи на 19 сентября из-за дождя и ветра.

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков заявил, что на этой неделе в столичном регионе ожидаются ежедневные кратковременные дожди, облачная погода и температура в районе 13 градусов.

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