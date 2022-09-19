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Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за непогоды

Евгений Жуков
Город
Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за непогоды
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Плохая погода, ремонтные работы и мелкие ДТП стали причинами затруднения движения на московских дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 сентября.

Сообщается, что движение затруднено на многих направлениях: в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД, в районе Ленинградского шоссе, а также на выездных магистралях по направлению в область.

Ведомство рекомендует воспользоваться городским общественным транспортом или отложить поездки на более позднее время, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

При этом автомобилистам посоветовали не оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями, а также соблюдать скоростной режим.

До этого сообщалось, что сильные порывы ветра сохранятся в Москве до конца дня, их скорость может достигать 25 метров в секунду.

В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 19 сентября из-за дождя и ветра. Аналогичная ситуация прогнозируется и в Подмосковье.

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