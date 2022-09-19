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Водитель автомобиля сбил женщину на переходе на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Водитель автомобиля сбил женщину на переходе на юго-востоке Москвы
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волжский бульвар, 36 Карта всех событий

Автомобиль Peugeot сбил женщину на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, пострадавшую доставили в больницу. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

ДТП случилось на Волжском бульваре в районе дома № 36.

В настоящее время по факту аварии правоохранительные органы проводят проверку, сообщает агентство «Москва».

19 сентября в отношении водителя Mercedes Gelandewagen, виновного в массовом ДТП на трассе М5 «Урал», возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на 19 сентября. В результате столкновения на трассе М5 «Урал», которое спровоцировал водитель Mercedes Gelandewagen, двигаясь по встречной полосе, один человек погиб и еще двое получили травмы. Лихач совершил обгон с превышением скорости и попал в ДТП с участием трех машин.

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