«Нужно постараться»: Мантуров посоветовал россиянам оценить мясо из личинок мухи

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-премьер и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о необходимости развития производства альтернативных продуктов из растительного белка в стране. В связи с этим он порекомендовал потребителям менять отношение к альтернативному мясу.

Глава ведомства предложил россиянам привыкнуть к идее использования мяса личинок мухи в рационе. Некоторые страны мира, и в том числе РФ, используя белок черной львинки, идут в ногу с мировым трендом, заявил он. Мантуров выразил уверенность, что население сможет оценить это блюдо.

— Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может «зайти». Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже, — сказал вице-премьер на выставке Innofood.

По его словам, он как потребитель хочет продолжать экспериментировать и потреблять в своем рационе альтернативное мясо. Впрочем, Мантуров признался, что пока адаптируется к предложениям производителей данного продукта, передает РБК.

19 сентября Мантуров поручил принять решение о параллельном импорте алкоголя до конца месяца. У федеральных органов исполнительной власти, уточнил он, разные позиции по данному вопросу. Сейчас он активно обсуждается, но Минпромторг придерживается нейтральной позиции.