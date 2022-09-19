Мантуров поручил принять решение о параллельном импорте алкоголя до конца сентября

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Властям следует определиться до конца сентября с включением алкоголя в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции, — сказал чиновник.

Однако у федеральных органов исполнительной власти, уточнил он, разные позиции по данному вопросу. Сейчас этот вопрос активно обсуждается, но Минпромторг придерживается нейтральной позиции, чтобы собрать мнения всех сторон, передает слова Мантурова ТАСС.

16 сентября Минпромторг предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта. Согласно проекту министерства, по параллельному импорту предлагается ввозить в страну такие марки алкогольных напитков, как Aperol, Bacardi, Baileys, Ballantine's, Capitan Morgan, Chivas, Finlandia, Gordon's, Grey Goose, Hennessy, Jack Daniel's, Jagermeister, Jameson, Jim Beam Jonnie Walker, Olmeca, White Horse, William Lawson's и другие.

До этого Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта в России будет продлен на весь 2023 год, возможность продления его на последующие несколько лет не исключена.