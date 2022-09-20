Число отравившихся угарным газом в кафе в Дербенте увеличилось до 16 человек

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Число пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе в городе Дербенте Республики Дагестан выросло до 16 человек. Об этом сообщил во вторник, 20 сентября, в своем Telegram-канале мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

По его словам, в больницу доставили 12 взрослых и четверых подростков. Причем почти все пострадавшие — сотрудники заведения. Судя по всему, несовершеннолетние были официально трудоустроены в кафе.

Отмечается, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.

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До этого сообщалось, что в Дербенте 12 человек отравились угарным газом в кафе, их доставили в больницу. Инцидент случился в кафе на улице Гагарина. По словам очевидцев, пострадали в основном находившиеся в ресторане дети и подростки, а также персонал заведения.

13 сентября прокуратура организовала проверку по факту отравления юных каратистов в подмосковном Дмитрове. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», расположенного в деревне Парамоново, а также организации, оказывающей услуги питания.