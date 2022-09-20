Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число отравившихся угарным газом в кафе в Дербенте увеличилось до 16 человек

Юлия Курганова
Происшествия
Число отравившихся угарным газом в кафе в Дербенте увеличилось до 16 человек
Фото: mos.ru

Число пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе в городе Дербенте Республики Дагестан выросло до 16 человек. Об этом сообщил во вторник, 20 сентября, в своем Telegram-канале мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

По его словам, в больницу доставили 12 взрослых и четверых подростков. Причем почти все пострадавшие — сотрудники заведения. Судя по всему, несовершеннолетние были официально трудоустроены в кафе.

Отмечается, что все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.

Видео: Telegram-канал МВД Дагестана

До этого сообщалось, что в Дербенте 12 человек отравились угарным газом в кафе, их доставили в больницу. Инцидент случился в кафе на улице Гагарина. По словам очевидцев, пострадали в основном находившиеся в ресторане дети и подростки, а также персонал заведения.

13 сентября прокуратура организовала проверку по факту отравления юных каратистов в подмосковном Дмитрове. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», расположенного в деревне Парамоново, а также организации, оказывающей услуги питания.

Отравления Кафе Республика Дагестан Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте