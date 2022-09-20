В Дербенте 12 человек отравились угарным газом в кафе

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В городе Дербенте Республики Дагестан 12 человек отравились угарным газом в кафе, их доставили в больницу.

Инцидент случился в кафе на улице Гагарина. По словам очевидцев, пострадали в основном находившиеся в ресторане дети и подростки, а также персонал заведения.

В настоящее время подробности случившегося выясняются, в том числе, откуда в кафе взялся угарный газ.

Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало, сообщает РЕН ТВ.

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13 сентября прокуратура организовала проверку по факту отравления юных каратистов в подмосковном Дмитрове. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», расположенного в деревне Парамоново, а также организации, оказывающей услуги питания.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 сентября, в понедельник, в городском округе Дмитров. Семеро юных спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет обратились за медицинской помощью после приема пищи в столовой спортивной базы, в которой молодые каратисты проходили сборы.