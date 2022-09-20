Протестующие против монархии ирландцы скинули в реку муляж гроба с Елизаветой II

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В Дублине ирландские антимонархисты выбросили в реку муляж гроба, на котором было написано «Покойся с миром, Британская империя». Об этом сообщает телеканал ITV во вторник, 20 сентября.

Уточняется, что инцидент произошел во время протестов в ирландской столице против монархии, в день похорон британской королевы Елизаветы II. По словам представителя организации, данный марш был воссозданием акции бывшего лидера социалистов Джеймса Коннолли в Дублине в 1897 году во время визита в город королевы Виктории.

На кадрах видно, как протестующие скидывают в реку муляж гроба с большими надписями.

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Так, участники протестов выступали против поколения монархии в Англии, а также спущенного флага в Ирландии из-за смерти королевы.

19 сентября в Лондоне началась церемония прощания с Елизаветой II. На похороны прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также президент США Джо Байден.

Королева Великобритании скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.