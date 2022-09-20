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Андрей Бочкарев: Готовность монолитных конструкций пересадки со станции «Печатники» БКЛ на салатовую ветку превысила 90%

Евгений Жуков
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Андрей Бочкарев: Готовность монолитных конструкций пересадки со станции «Печатники» БКЛ на салатовую ветку превысила 90%
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Основные конструкции пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линий (ЛДЛ) метро готовы на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 20 сентября.

Он добавил, что специалисты приступили к этапу завершения возведения монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции. Строители продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку, уточнил Бочкарев.

— Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли. Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме, — рассказал заммэра.

На данный момент завершаются работы по устройству наклонного хода в вестибюле №1. В ближайшее время к монтажу пяти эскалаторов приступят специалисты.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что в станционном комплексе «Печатники» БКЛ уже установлены 12 эскалаторов, три из которых прошли грузовые испытания. Всего же на станции будет 17 эскалаторов.

До этого Андрей Бочкарев рассказал о строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро, где недавно стартовали работы по устройству свода платформы с помощью системы передвижной опалубки.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
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