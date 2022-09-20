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Движение трамваев на Судостроительной улице восстановили

Лейла Алиева
Происшествия
Движение трамваев на Судостроительной улице восстановили
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Движение трамваев № 47 и 49 в районе остановки «Затонная улица» удалось восстановить. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Судостроительной улице, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что трамваи № 47 и 49 задерживаются на Судостроительной улице из-за проведения оперативных работ.

На севере Москвы продолжается обособление бордюром первого в этом году участка трамвайных путей, чтобы сделать трамваи быстрее и сократить количество задержек из-за дорожно-транспортных происшествий. Уточняется, что для повышения уровня безопасности движения на дорогах специалисты создадут определенные участки.

восстановлено Район Нагатинский Затон Трамваи
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