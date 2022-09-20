Семь домов расселили и снесли по реновации в Академическом районе Москвы

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Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Академический район Карта всех событий

В Академическом районе столицы расселили и демонтировали семь из 19 жилых домов по программе реновации, что составляет около 40 процентов старого жилого фонда. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, около 1,4 тысячи москвичей переехали в новые квартиры в Академическом районе, ана месте снесенных пятиэтажек специалисты уже возводят два дома для следующей волны переселения.

Данные здания имеют архитектурно-художественную и историческую ценность, поэтому после расселения их сохранят. Также планируется снести другие 10 домов, что позволит 2,9 тысячам человек получить новое жилье, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Левкин сообщил, что в рамках программы реновации новые квартиры на юге столицы получат 25 тысяч горожан. Большое количество стартовых площадок расположено в Царицыне — 16, по восемь площадок находится в Даниловском и Нагатинском Затоне, а другие площадки — в Бирюлеве Западном.

Всего в Москве до конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров.