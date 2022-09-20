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Отопление включили почти в 80 процентах жилых домов Москвы

Лейла Алиева
Город
Отопление включили почти в 80 процентах жилых домов Москвы
Фото: shutterstock

Отопление получили уже 78 процентов жилых домов и более 97 процентов социально значимых объектов. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 10:00 20 сентября отопление включили в 78 процентах жилых домов и более 97 процентах социально значимых объектов, — отметил он.

В этом году отопление начали подавать досрочно в связи с резким похолоданием. Первыми тепло получили социальные учреждения — детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты, а в воскресенье специалисты приступили к подаче отопления в полном объеме в жилых домах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, в Москве заработала горячая линия общегородского контакт-центра по вопросам отопления. Жители столицы с ее помощью могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке и других проблемах.

«Вечерняя Москва» в беседе со специалистом по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константином Крохиным решила выяснить, что делать, если в доме не заработали батареи, а также куда обращаться, если в квартире недостаточно тепло.

Отопление Петр Бирюков Москва
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