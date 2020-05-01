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К морю за 15 тысяч
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Госдума ввела в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
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Названа дата проведения референдума в ЛНР
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Появились кадры с места ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис
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Вильфанд пообещал москвичам штиль и 16 градусов тепла в выходные
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Сергунина: В столице открылась регистрация на сентябрьскую акцию «День без турникетов»
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Экономист Холод предрек цепное подорожание продуктов в Европе
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Полиция задержала мать ребенка, тело которого нашли в мусорном баке в столице
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Собянин утвердил меры поддержки исследований лекарств на базе медучреждений
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Политолог Журавлев объяснил, почему Казахстан задержал на границе российские фуры
«Это ужасно»: актер Станислав Дужников подтвердил гибель Сергея Пускепалиса