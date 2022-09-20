Водитель с друзьями напали на контролера московского паркинга на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, улица Трофимова Карта всех событий

Водитель и несколько пассажиров напали на сотрудника «Московского паркинга» на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Москве во вторник, 20 сентября.

Нападение на сотрудника случилось на улице Трофимова. Сотрудник зафиксировал номер стоящего на платной городской парковке автомобиля, после чего из машины Daewoo Matiz вышел водитель и пассажиры. Двое мужчин применяли силу и грубили инспектору, третий же пытался образумить знакомых.

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Пострадавший сразу же вызвал полицию и передал всю необходимую информацию вместе с заявлением. Нападавшим теперь грозит до десяти лет лишения свободы согласно статье «Применение насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще один случай нападения автовладельца на представителя власти произошел в центре столицы 16 сентября. Агрессивный мужчина напал на девушку-инспектора и применил физическую силу. В его отношении возбудили уголовное дело.