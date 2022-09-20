Лечившийся от пневмонии на дому москвич выпил пива и умер

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В общежитии столичного района Ростокино нашли труп мужчины. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

Уточняется, что тело мужчины 1990 года рождения было обнаружено в одной из комнат общежития. Выяснилось что 15 сентября мужчину госпитализировали с подозрением на пневмонию. Однако после подтверждения диагноза он сам отказался от госпитализации, получил список лекарств и решил лечиться на дому.

Несколько дней он принимал антибиотики. По словам соседа покойного, вечером 18 сентября мужчина выпил несколько бутылок пива и лег спать. Однако через несколько часов соседи по комнате заметили, что кожа у мужчины поменяла оттенок. На место вызвали наряд скорой помощи, но прибывшие врачи лишь констатировали смерть мужчины.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, передает агентство городских новостей «Москва».

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