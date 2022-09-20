Ковитиди: Атаки Киева после референдумов будут расценены как агрессия против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вероятные атаки Украины на Луганскую и Донецкую народные республики после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России. Соответствующее заявление во вторник, 20 сентября, сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

— Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных, — цитирует сенатора РИА Новости.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий до этого сообщил, что референдум о вхождении Запорожской области Украины в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование пройдет очно в помещении участковой избирательной комиссии референдума только 23 сентября. А с 23 по 27 сентября — в населенных пунктах, где нет оборудованных для голосования помещений.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что добровольцы из Донецкой и Луганской народных республик смогут служить в российской армии, если республики войдут в состав РФ по итогам референдума.