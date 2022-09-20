«Мобилизации не будет»: депутат Картаполов объяснил новые поправки в УК

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Всеобщей мобилизации в России не будет. Такое заявление сделал во вторник, 20 сентября, председатель профильного комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация», — объяснил он.

Закон принимается не конкретно под специальную военную операцию на Украине, а чтобы его исполнять долгое время, уточнил Картаполов в интервью «Парламентской газете».

Андрей Картаполов — соавтор внесенных сегодня поправок в УК РФ. Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». Помимо этого, появятся две статьи, которые ужесточают наказание за оставление военной части (статья 337 УК) и неисполнение приказа начальника (часть 2.1 статьи 332 УК) в период мобилизации и военного положения.

О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».