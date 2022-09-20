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«Ничтожества пробьются сами»: Поплавская оценила творчество Бузовой

Лала Манушакян
Общество
«Ничтожества пробьются сами»: Поплавская оценила творчество Бузовой
Фото: Youtube / Начало

Актриса Яна Поплавская высказалась о творчестве телеведущей Ольги Бузовой и добавила, что успех звезды сильно ее удивляет.

— Вспомни строки: талантам нужно помогать, ничтожества пробьются сами. Вот это как раз та история, когда взрослая, половозрелая женщина появляется перед людьми — многие из них несовершеннолетние — в леопардовом костюме <…>, — заявила Поплавская во время YouTube-шоу «Поясни за».

По словам актрисы, Бузова не имеет никакого таланта, а популярность певицы основана на вульгарности и эпатаже. При этом вся публичная работа телеведущей, как отмечает Поплавская, к культуре не имеет никакого отношения.

До этого Поплавская высказалась о звездах российского шоу-бизнеса, которые уехали за границу и критикуют действия России в соцсетях. Она подчеркнула, что российские актеры и певцы, переехав за границу, хотят развиваться там до такого же уровня, какой был у них в России.

Также фолловеры осудили Ольгу Бузову за ее выходку в одном из ресторанов Сочи. Телеведущая устроила шоу на глазах у посетителей общепита. Артистка вышла к играющему на скрипке мужчине и начала танцевать под его мелодию, которая перекликается с фонограммой ее песни.

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