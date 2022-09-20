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«Больше возиться с ними не собираемся»: Кадыров заявил о новой тактике спецоперации

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Больше возиться с ними не собираемся»: Кадыров заявил о новой тактике спецоперации
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о переходе к новой тактике действий на Украине.

— Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся, — заявил он во вторник, 20 сентября, в Telegram-канале.

По словам политика, противника в скором времени ждут масштабные последствия «нового плана возмездия», а прежние действия покажутся украинским военным «детскими шалостями».

— Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба, — заключил Кадыров.

19 сентября в Кремле отреагировали на идею Кадырова о «самомобилизации» в регионах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что данное предложение главы Чечни должны комментировать военные эксперты в Министерстве обороны России.

15 сентября Кадыров заявил, что главы регионов должны объявить самомобилизацию и призвать минимум тысячу добровольцев. По словам главы Чечни, регионы должны показать готовность поддержать РФ не словесно, а реальными действиями.

Украина Рамзан Кадыров Спецоперации
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