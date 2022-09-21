Терапевт предупредила, в каких случаях вредно пить молоко

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Терапевт, диетолог Елена Тихомирова сообщила, в каких случаях молоко вредно для организма.

— В поджелудочной железе имеется фермент лактаза, который расщепляет лактозу (это молочный сахар) до глюкозы и галактозы. И далее глюкоза и галактоза, соответственно, всасываются в наш кишечник без каких-либо негативных последствий для организма, — рассказала она.

Но у некоторых взрослых людей фермент лактазы со временем может исчезнуть, или его активность заметно снижается. Тогда после употребления молока у человека могут появиться вздутие и урчание в животе, отметила врач.

В таких случаях она посоветовала найти альтернативу — безлактозное молоко, или полностью убрать этот напиток из рациона.

Тихомирова сделала акцент на том, что никаких других ограничений для употребления молока нет. Если организм хорошо переносит этот продукт, то взрослый человек может пить его постоянно, сообщает издание «Газета.ру».

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