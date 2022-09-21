Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 21 сентября

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В среду, 21 сентября, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–13 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Когда можно ожидать первых осенних заморозков в Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, в Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября, в ближайшее время температура воздуха там не будет опускаться ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни, 24–25 сентября, в Москве ожидается маловетреная погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.