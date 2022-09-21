Центр «Моя работа» и «Почта России» проведут открытый отбор на ряд должностей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр занятости «Моя работа» совместно с «Почтой России» проведет открытый отбор, где москвичи смогут найти вакансии с заработной платой до 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 сентября.

— Столичный центр занятости населения активно развивает бизнес-направление, чтобы предлагать соискателям как можно больше вариантов трудоустройства. В числе наиболее активных партнеров центра «Моя работа» ведущий оператор почтовой связи «Почта России», — сказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Александра Александрова.

Соискателей ожидает предварительная подготовка к собеседованию со специалистами, сотрудники почтового оператора расскажут о деятельности и корпоративной культуре компании, а также проведут корпоративное обучение при трудоустройстве. Записаться на мероприятие можно на портале центра занятости, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 сентября сообщалось, что «Моя работа» и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы откроется проект по трудоустройству специалистов сферы продаж и банковского сектора.