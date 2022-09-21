Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Центр «Моя работа» и «Почта России» проведут открытый отбор на ряд должностей

Александр Афонин
Город
Центр «Моя работа» и «Почта России» проведут открытый отбор на ряд должностей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр занятости «Моя работа» совместно с «Почтой России» проведет открытый отбор, где москвичи смогут найти вакансии с заработной платой до 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 21 сентября.

— Столичный центр занятости населения активно развивает бизнес-направление, чтобы предлагать соискателям как можно больше вариантов трудоустройства. В числе наиболее активных партнеров центра «Моя работа» ведущий оператор почтовой связи «Почта России», — сказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Александра Александрова.

Соискателей ожидает предварительная подготовка к собеседованию со специалистами, сотрудники почтового оператора расскажут о деятельности и корпоративной культуре компании, а также проведут корпоративное обучение при трудоустройстве. Записаться на мероприятие можно на портале центра занятости, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 сентября сообщалось, что «Моя работа» и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы откроется проект по трудоустройству специалистов сферы продаж и банковского сектора.

Трудоустройство Москва Почта
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте