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Шойгу: Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом

Лейла Алиева
В мире
Шойгу: Россия воюет не столько с Украиной, сколько с Западом
Фото: Минобороны РФ

В рамках спецоперации Россия ведет борьбу не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе обращения в среду, 21 сентября.

— Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом, — отметил он.

По словам Шойгу, у украинской армии и многих европейских стран закончилось оружие, оставшееся с советских времен. При этом Россия также борется с НАТО, которая направила против РФ более 70 военных и свыше 200 гражданских спутников, уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

До этого Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла уже половину личного состава с начала проведения специальной военной операции. По его словам, на начальном этапе численность войск составляла до 202 тысяч человек.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России.

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