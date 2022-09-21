Почти 4,5 тысячи жителей Подмосковья обратились на горячую линию по вопросам отопления

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Более 4 тысяч человек в Подмосковье обратились на горячую линию по вопросам отопления за неделю. Об этом сообщили в областном Министерстве энергетики.

Самое большое число обращений поступило от жителей городских округов Химки, Пушкино, Солнечногорск и Люберцы.

Отопительный сезон в области стартовал 12 сентября. В первую очередь отопление включили в социальных учреждениях. В настоящее время теплом обеспечена половина многоквартирных домов региона.

Горячая линия работает с 8 часов утра до 10 часов вечера, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Москве также действует горячая линия по вопросам отопления. Операторы горячей линии в Москве ответят на вопросы, связанные с подключением системы отопления. Жители смогут уточнить необходимую информацию и оставить заявки о неполадках, передает Царьград.

«Вечерняя Москва» в беседе со специалистом по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константином Крохиным решила выяснить, что делать, если в доме не заработали батареи, а также куда обращаться, если в квартире недостаточно тепло.