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Ефимов: Город выделит инвесторам землю для строительства девяти спорткомплексов

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Город выделит инвесторам землю для строительства девяти спорткомплексов
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, улица Москворечье Карта всех событий

С начала этого года Градостроительно-земельная комиссия выделила более 26 гектаров земли для строительства девяти спортивных комплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 21 сентября.

— Общая площадь объектов превысит 220 тысяч квадратных метров. Три спорткомплекса будут возведены в Хорошево-Мневниках. Там появится крупный спортивный кластер, центр пляжных видов спорта с тренировочными площадками, залом для занятий фитнесом и восстановительным центром, а также ледовый дворец для занятий фигурным катанием, — рассказал он.

Для реализации данных проектов город выделит инвесторам участки в аренду без проведения торгов на пять лет.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в столичном районе Раменки планируется возвести многофункциональные спортивные комплексы с футбольным полем и плоскостными сооружениями, на улицах Москворечье и Павла Корчагина построят два физкультурно-оздоровительных комплекса. В ТиНАО в поселении Сосенском инвестор построит конноспортивный комплекс, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала 2022 года на заседаниях градостроительно-земельной комиссии столицы были приняты решения о предоставлении инвесторам в аренду земельных участков общей площадью свыше 14 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов — возведения 13 образовательных учреждений в разных районах.

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