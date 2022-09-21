Отопление включили почти в каждом жилом доме Москвы

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Отопление включили в 99 процентах столичных соцобъектов и 98 процентах жилых домов. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Как уточняется, все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Системы отопления возобновили работу на предприятиях торговли и промышленности.

— Отопительный сезон стартовал в этом году досрочно из-за резкого похолодания. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах, — пояснил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Над тепловыми коммуникациями провели все необходимые испытания и осуществили ремонтные работы, поэтому они полностью готовы к эксплуатации, передает слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что общегородской контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления. Сообщается, что москвичи с ее помощью могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке и других проблемах.