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Депутат МГД Гусева: Фестиваль финансовой грамотности охватит разные возрастные группы москвичей

Лейла Алиева
Город
Депутат МГД Гусева: Фестиваль финансовой грамотности охватит разные возрастные группы москвичей
Фото: duma.mos.ru

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры позволит охватить разные возрастные группы москвичей. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в среду, 21 сентября.

— В эту субботу, 24 сентября, в столице пройдет очередной фестиваль финансовой грамотности. Мероприятия пройдут более чем на 100 площадках по всему городу. Это даст фестивалю максимальный охват, позволит использовать форматы для всех возрастных групп — от малышей до пенсионеров, — отметила она.

По словам Гусевой, знания о финансовой безопасности, личных финансах, планировании семейного бюджета сейчас особо востребованы среди москвичей, так как даже многие взрослые попадаются на уловки мошенников и отдают свои сбережения.

При этом в настоящее время существует дефицит качественного как информационного, так и образовательного продукта в сфере финансовой грамотности. Поэтому на фестивале вся информация, которая будет предоставляться на занятиях и лекциях, проверена и достоверна, передает агентство городских новостей «Москва».

24 сентября в Москве пройдет VI Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Мероприятие проведут по всему городу: в школах, колледжах, дворцах творчества, вузах, библиотеках, территориальных центрах социального обслуживания и других локациях.

Москва Финансовая грамотность Фестивали
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