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Приметы и советы

Эксперт дала советы, в какой валюте хранить сбережения

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт дала советы, в какой валюте хранить сбережения
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова дала советы, в какой валюте хранить сбережения.

— Трудно прогнозировать, как будут дальше складываться взаимоотношения России с другими странами, как быстро российская и мировая экономика компенсируют сложившиеся сейчас перекосы. Поэтому ни одну валюту нельзя однозначно назвать стабильной и привлекательной, — отметила она в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, сегодня как никогда важно диверсифицировать размещение денежных средств. Прежде всего нужен запас рублей, позволяющий нормально жить полгода–год. Эту часть сбережений лучше хранить в такой форме, которая позволяет воспользоваться ими в любой момент.

В свою очередь финансовый советник Олег Орлов отметил, что хранить средства в долларах можно, но с перспективой на 3–5 лет.

Ранее в ходе торгов на Мосбирже американская валюта поднялась выше 62 рублей впервые с 1 августа, передает Nation news.

До этого финансист Евгений Коган предупредил о рисках вкладов в долларах и евро.

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