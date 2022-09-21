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В Польше предложили показать свои возможности в ответ на демонстрацию силы РФ

Евгений Жуков
В мире
В Польше предложили показать свои возможности в ответ на демонстрацию силы РФ
Фото: Pixabay

Польша должна ответить на демонстрацию РФ своей силы представлением своих оборонных возможностей. Об этом в эфире телеканала TVP рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в местности Нова-Демба в среду, 21 сентября.

Как уточняется, он заявил, что «Польша хочет жить с Россией в мире».

— С мирной Россией, Россией, мирно настроенной ко всему миру. Но когда Россия показывает свою брутальную силу, мы должны показывать свою силу обороны, — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Моравецкий напомнил, что Польша является участницей Североатлантического альянса (НАТО). Наличие такого статуса, по словам главы польского правительства, является существенной гарантией безопасности.

До этого сообщалось, что власти Литвы на фоне объявления частичной мобилизации в России приняли решение повысить уровень готовности собственных войск.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к населению по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России.

Польша мобилизация Россия
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