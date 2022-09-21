Литва повысила уровень готовности армии на фоне частичной мобилизации в России

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Власти Литвы на фоне объявления частичной мобилизации в России приняли решение повысить уровень готовности собственных войск. Об этом в среду, 21 сентября, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

— Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности, — сказал он.

Министр добавил, что Вильнюс начал обсуждение дополнительных мер поддержки для Украины. По его словам, власти Литвы призвали своих союзников также оказать помощь Киеву и не приостанавливать ее поток, передает РИА Новости.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Красно рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.